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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس غير مستقر وأمطار غزيرة الأسبوع المقبل

الخميس 13/فبراير/2020 - 06:35 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ.ش.أ
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارًا من يوم السبت المقبل، حيث من المقرر سقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، واعتبارًا من يوم الأحد المقبل ستزيد كميات الأمطار لتكون من متوسطة الشدة إلى غزيرة.

وتمتد الأمطار إلى مناطق من سيناء ومدن القناة لتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر ويستمر ذلك حتى يوم الأربعاء المقبل، ويصاحب ذلك انخفاضًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3-4 درجات مئوية لتعود أقل من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

كما تنشط الرياح يوم الأحد المقبل على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وتؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وعن القاهره الكبرى فمن المتوقع اعتبارًا من يوم الأحد المقبل أن تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3-4 درجات مئوية لتعود أقل من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام وتنشط الرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتسقط الأمطار متوسطة الشدة على مناطق متفرقة ويستمر ذلك حتى يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة يوم الأحد الموافق 16 فبراير 2020:

المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة 18-16 11-9
الوجه البحري 18-16 10-9
السواحل الشمالية 17-16 10-9
جنوب سيناء 24-21 12-11
شمال الصعيد 20-19 8-7
جنوب الصعيد 25-23 10-9

وتناشد الهيئة كل الجهات المعنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبي الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

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