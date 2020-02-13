الأرصاد: طقس غير مستقر وأمطار غزيرة الأسبوع المقبل

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارًا من يوم السبت المقبل، حيث من المقرر سقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، واعتبارًا من يوم الأحد المقبل ستزيد كميات الأمطار لتكون من متوسطة الشدة إلى غزيرة.وتمتد الأمطار إلى مناطق من سيناء ومدن القناة لتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر ويستمر ذلك حتى يوم الأربعاء المقبل، ويصاحب ذلك انخفاضًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3-4 درجات مئوية لتعود أقل من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.كما تنشط الرياح يوم الأحد المقبل على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وتؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.وعن القاهره الكبرى فمن المتوقع اعتبارًا من يوم الأحد المقبل أن تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3-4 درجات مئوية لتعود أقل من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام وتنشط الرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتسقط الأمطار متوسطة الشدة على مناطق متفرقة ويستمر ذلك حتى يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري.ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة يوم الأحد الموافق 16 فبراير 2020:المنطقة العظمى الصغرىالقاهرة 18-16 11-9الوجه البحري 18-16 10-9السواحل الشمالية 17-16 10-9جنوب سيناء 24-21 12-11شمال الصعيد 20-19 8-7جنوب الصعيد 25-23 10-9وتناشد الهيئة كل الجهات المعنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبي الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.