سفارة مصر بالإمارات تؤكد أهمية الالتزام بقواعد تأشيرات السياحة

أكدت السفارة المصرية بأبوظبى أهمية الالتزام بالقواعد الخاصة بتأشيرات السياحة للوافدين إلى دولة الإمارات.وأشارت السفارة المصرية، اليوم، إلى أن قوانين العمل بالإمارات لا تسمح بالعمل لمن يحمل تأشيرة سياحة للدولة، مشددة على أهمية حيازة الوافد للدولة - الذي يحمل تأشيرة سياحة - المبلغ المُلائم لضمان الحياة للفترة المسموح له بالإقامة خلالها بالدولة.وذكرت السفارة أنها تلقت خلال الفترة الماضية طلبات من عدد من المواطنين المصريين؛ لتقديم الدعم لهم للعودة لأرض الوطن، وذلك بعد أن تقطَعت بهم سُبل الحياة داخل دولة الإمارات بعد دخولهم الدولة بتأشيرة سياحة لمدة ثلاثة أشهر، وعدم تمكنهم من تدبير العمل المُلائم لهم داخل الدولة.وأوضحت السفارة أنها تقوم في هذه الحالات بتقديم الدعم الممكن لهم للعودة لأرض الوطن على نفقة الدولة، أخذًا في الاعتبار ما تقتضيه التعليمات ذات الصلة بهذا الشأن، وحسب كل حالة، علمًا بأنه يتعَيَن على المواطن المصري سداد هذه النفقات لاحقًا للجهات المعنية عقب عودته إلى أرض الوطن.