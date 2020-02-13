«الجبير» يستعرض تطور ومتانة العلاقات السعودية الرومانية

التقى وزير الدولة للشئون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي، الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اليوم الخميس، عددًا من الإعلاميين وممثلي أبرز وسائل الإعلام الرومانية، وذلك على هامش زيارته لرومانيا.وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن عادل الجبير استعرض خلال اللقاءات تطور وأهمية ومتانة العلاقات السعودية الرومانية، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرًا إلى مواقف المملكة تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.