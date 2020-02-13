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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«الاهتمام بالصحة العامة للجسم» محاضرة توعوية بقصر ثقافة رأس غارب

الخميس 13/فبراير/2020 - 06:29 م
قصر ثقافة رأس غارب
قصر ثقافة رأس غارب
حسام الضمراني
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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة البحر الأحمر عددًا من المحاضرات التوعوية والأنشطة الفنية، حيث عقد بيت ثقافة سفاجا محاضرة بعنوان "محاربة التنمر" وذلك بمدرسة الصناعات بنات، وأشارت مريم محمد علي إلى كيفية التصدي لهذا الموضوع الذي أصبح ظاهرة في وسائل الاتصال وفي المدارس ويرجع ذلك إلى أسباب خاصة بالأسرة، وأخرى مرتبطة بالمجتمع مثل عدم الثقة بالنفس والعنف الأسرى والتفكك الأسرى، فيجب احتواء الشخص المتنمر ومعرفة السبب، بالإضافة إلى التواصل مع الأسرة، أعقب ذلك ورشة عمل مجسمات بالفوم.

وبالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وحرصًا على صحة الطلاب، عقد ثقافة رأس غارب محاضرة توعوية عن "كيفية الاهتمام بالصحة العامة للجسم"، تناولت الإجهاد في المذاكرة، وتحصيل الدروس، حيث قدمت د. أسماء عبدالمريد بعض النصائح وبعض العادات الصحية السليمة للحفاظ على صحة ابنائنا وخاصة المرحلة الابتدائية مرحلة النمو الجسمي والعقلي، وذلك بمدرسة الشهيد احمد حسن كحيل الابتدائية.

ونظم قصر ثقافة أبورماد بمدرسة أحمد عرابي الإعدادية الثانوية محاضرة بعنوان "عظماء من بلدنا- مصطفي كامل" حاضرها علي عبدالغني، قائلًا مصطفى كامل زعيم سياسي وكاتب مصري، أسس الحزب الوطني وجريدة اللواء، وكان من المنادين بإنشاء الجامعة الإسلامية، وهو من أكبر المناهضين للاستعمار وعرف بدوره الكبير في مجالات النهضة مثل نشر التعليم وإنشاء الجامعة الوطنية، أدت مجهوداته في فضح جرائم الاحتلال والتنديد بها في المحافل الدولية، خاصة بعد مذبحة دنشواي التي أدت إلى سقوط اللورد كرومر المندوب السامي البريطاني في مصر.

وأعد بيت ثقافة القصير مسابقة فى المعلومات العامة، وذلك باستضافة أطفال مدرسة الحسن بن الهيثم الابتدائية بالقصير وقامت مسئولة النشاط بتقسيم الأطفال إلى مجموعتين وطرحت مجموعة من الاسئلة فى المعلومات العامة، إلى جانب ورشة حكى بالعرايس القفاز وقامت بحكى قصة لتعليم الأطفال عدم سرعة الغضب والرد السيئ والتأنى فى جميع الأفعال حتي يكون السلوك سليمًا ومتأدبًا، وأن الطفل يحترم الكبير، بينما أقام بيت أم الحويطات مسابقة ثقافية فى المعلومات العامة لأطفال القرية وتم توزيع جوائز نقدية للفائزين.

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