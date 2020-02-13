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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

80 مليون جنيه تكلفة مشروعات التطوير المنفذة خلال 2019 بالأقصر

الخميس 13/فبراير/2020 - 06:28 م
الدكتور إبراهيم محمود
الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري
أ.ش.أ
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أعلن الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري، أن القطاع ينفذ عددا من مشروعات التطوير ممولة من صندوق تطوير وصيانة المساقى، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه بلغ تكلفة إجمالي الأعمال المنفذة خلال عام 2019 (80 مليون جنيه) في زمام قدره 1346 فدانا.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم الخميس، للمشروعات التى يتم تنفيذها، منها أعمال تبطين ترعة فرع المعلاوية جنوب المحافظة، وهى إحدى الترع الفرعية التى يتم تبطينها بالتعاون مع المحافظة، بجانب أعمال التطوير بترعة السلامية البحرية بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

وأوضح رئيس قطاع تطوير الرى في تصريح صحفي أن مشروعات التطوير المنفذة خلال العام الماضي شملت استكمال تطوير المساقي الخصوصية على ترعة وادي عبادي بمحافظة الأقصر، بجانب تطوير المساقي الخصوصية بمنطقة الوسط والمنايفة المرحلة الثالثة بمحافظة كفر الشيخ وسيلا المنطقة الأولى بمحافظة الفيوم، فضلا عن أعمال توصيل الكهرباء لتغذية محطات المساقي المطورة بمنطقة مرزوق الثانية بمحافظة المنيا.

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