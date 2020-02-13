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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

3 محاور في خطة إعادة هيكلة شركة المحاريث والهندسة

الخميس 13/فبراير/2020 - 06:28 م
المهندس محمد حسنين
المهندس محمد حسنين رضوان رئيس شركة المحاريث والهندسة
أسامة الشندويلي
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قال المهندس محمد حسنين رضوان رئيس شركة المحاريث والهندسة إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن خطة إعادة الهيكلة في شركة المحاريث التي اتبعتها الشركة تتضمن 3 محاور هامة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن المحور الأول الذي اتبعته الشركة كان تقييم شامل لموقف الشركة ماليا وفنيا وإداريا.

وأشار إلى أن المحور الثاني يتمثل في تطوير فروع الشركة الموجودة في محافظات الجمهورية.

وأوضح أن المحور الثالث يتمثل في وضع خطة تسويقية للترويج للمنتجات والسلع التي تتعامل فيها الشركة.

يُشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال تعمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية في الشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها؛ للمنافسة في الأسواق المحلية.

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