الرابعة يازمالك.. كيف يخطف «الأبيض» سوبر إفريقيا من أنياب الترجى؟

مصحوبًا بدعوات ١٠٠ مليون مصرى، يخوض نادى الزمالك تحديًا قاريًا جديدًا ولقاءً صعبًا حينما يواجه الترجى، بطل تونس وحامل لقب دورى أبطال إفريقيا الموسم الماضى، فى مباراة كأس السوبر الإفريقى. ويسعى الزمالك، بطل الكونفيدرالية، لرفع ألقابه الخاصة ببطولة السوبر إلى ٤ بطولات، والاقتراب أكثر من الأهلى صاحب الـ٦ بطولات، فى حين يريد الترجى الحصول على اللقب الثانى له، حيث لم يتوج بالسوبر الإفريقى سوى فى بطولة ٢٠١٨.



