معهد الرعاية الأرثوذكسى يناقش «الشخصية الإنسانية واضطراباتها»

يناقش معهد التربية والرعاية الأرثوذكسي، مساء السبت المقبل موضوع "الشخصية الإنسانية واضطراباتها" بمقر المعهد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.ويأتي ذلك في إطار محاضرات قسم الإرشاد النفسي التي ينظمها المعهد، ويحاضر بها الدكتور مجدي إسحق، تحت رعاية الأنبا موسى الرئيس الأعلى لمعهد الرعاية والتربية.واختتمت الكنيسة الأرثوذكسية صوم يونان، وفقًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فإن هذا الصوم يقع دائمًا قبل بداية الصوم الكبير بأسبوعين، وتصومه الكنيسة تشبّهًا بالنبي يونان، لأنه يهيئ أذهان الأقباط للصوم الكبير ومدته ثلاثة أيام، ويبدأ عادة يوم الاثنين وينتهي بفصح يونان يوم الخميس.وتبدأ صلوات القداس الإلهي في صوم نينوى ظهرًا، وتصلي فيه صلوات المزامير السادسة والتاسعة والثالثة، ودخل هذا الصوم إلى الكنيسة القبطية فى أيام البابا إبرآم بن زرعة السرياني (976- 979م) البطريرك الـ 62 في القرن العاشر.