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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الداخلية تفتتح مجمع تراخيص القاهرة الجديدة بعد غد

الخميس 13/فبراير/2020 - 05:52 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
مريم جبل - عمرو المزيدى
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قررت وزارة الداخلية نقل وحدات تراخيص المركبات (وحدة تراخيص مرور القاهرة الجديدة، وحدة تراخيص مدينة نصر، وحدة تراخيص مصر الجديدة ) إلى ( مجمع تراخيص القاهرة الجديدة ) بمنطقة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة.. والمقرر افتتاحه وبدء العمل به إعتبارًا من السبت القادم الموافق 15 فبراير الجارى، بدلًا من مواقعهم الحالية.

يأتي ذلك في إطار استمرار لتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إفتتاح منشآت شرطية جديدة، وتطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضاري متطور، وبمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة يناير 2020م، وإستكمالًا لتطوير المنظومة المرورية.

هذا وستكون مواعيد بدء العمل بمجمع التراخيص (من الساعة 8 ص حتى الساعة 5م) طوال أيام الأسبوع عدا يوم الخميس حتى الساعة 3م والجمعة راحة أسبوعية، وتم بناء المجمع الجديد على ثلاثة طوابق يخصص الطابق الأول لوحدة تراخيص مركبات مرور القاهرة الجديدة، والطابق الثانى لوحدة تراخيص مركبات مدينة نصر، والطابق الثالث لوحدة تراخيص مركبات مصر الجديدة.

ويتم إدارة العمل به من خلال 20 شباك بكل وحدة، بالإضافة لنظام "الكيو سيستم" المرقم حيث يتم إستقبال الجماهير من خلال وحدة الإستعلامات بكل طابق، ويقوم المواطن بسحب رقم إلكترونى يتم من خلاله تلقى الخدمات بالتتابع المسلسل للرقم حتى مغادرته لوحدة التراخيص، مع مراعاة تخصيص مكاتب لتقديم الخدمات لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

ويضم المجمع أيضًا شبابيك لنيابات المرور المختصة فى ذات الصالة المخصصة لاستقبال المواطنين بكل وحدة كما تم تجهيز المجمع بصالات كبيرة بكل طابق لإستقبال المواطنين تم تجهيزها على أحدث التصميمات العصرية وكذا كافيتريات لخدمة المواطنين خلال فترة تواجدهم بالمجمع، والمجمع بالكامل مراقب بكاميرات تليفزيونية حديثة تسمح بمراقبة حسن تقديم الخدمات للمواطنين.

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