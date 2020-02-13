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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

أسقف الوادي الجديد يشارك باجتماع الشبال بكنيسة مار مينا الفرافرة

الخميس 13/فبراير/2020 - 05:38 م
الأنبا أرسانيوس
الأنبا أرسانيوس
تريزة شنودة
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شارك الأنبا أرسانيوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالوادي الجديد، في اجتماع شباب كنيسة القديس مار مينا العجايبي بالفرافرة.

وناقش خلال الاجتماع أهم مشاكلهم الحياتية، في إطار حرص الكنيسة على التواصل مع الشباب.

واختتمت الكنيسة الأرثوذكسية صوم يونان، وفقًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فإن هذا الصوم يقع دائمًا قبل بداية الصوم الكبير بأسبوعين، وتصومه الكنيسة تشبّهًا بالنبي يونان، لأنه يهيئ أذهان الأقباط للصوم الكبير ومدته ثلاثة أيام، ويبدأ عادة يوم الإثنين وينتهي بفصح يونان يوم الخميس.

وتبدأ صلوات القداس الإلهي في صوم نينوى ظهرًا، وتصلي فيه صلوات المزامير السادسة والتاسعة والثالثة، ودخل هذا الصوم إلى الكنيسة القبطية فى أيام البابا إبرآم بن زرعة السرياني (976- 979م) البطريرك الـ 62 في القرن العاشر.

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