ضبط 15 متهمًا بالتلاعب في النقد الأجنبي (صور)

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية تشكيل عصابة دأب على جمع العملات الأجنبية والإتجار فيها خارج النظام المصرفي تحقيقًا للربح السريع بالمخالفة لأحكام القانون.‏وتمكنت الهيئة من رصد أفراد ‏التشكيل العصابي المتاجرين باستقرار الاقتصاد القومي وعرض ما توصلت إليه تحريات الهيئة على النيابة العامة ‏وتأكد لها جدية التحريات وقامت بإصدار الأذون القانونية، ‏وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لضبط عناصر التشكيل العصابي ‏وتمكن فريق العمل المكون من عدد ١٥٠ ‏من عناصر جهات إنفاذ القانون من ضبط ١٥ متهما بارتكاب جريمة الاتجار بالنقد الأجنبي بمحافظات الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة.‏وأسفر تنفيذ إذن النيابة العامة عن ضبط ومصادرة مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية وتحليل الوسائل ‏التي استخدموها لإخفاء متحصلات الجريمة وإظهارها بشكل مشروع، وبعرض كافة المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.يأتي ذلك حرصا من هيئة الرقابة الإدارية على الحفاظ على استقرار سوق معاملات النقد الأجنبي، ‏والضرب على أيدي المخالفين لأحكام قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي.