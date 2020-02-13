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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية: سياسة المملكة نحو القضية الفلسطينية ثابتة

الخميس 13/فبراير/2020 - 05:25 م
الأمير فيصل بن فرحان
الأمير فيصل بن فرحان آل سعود،
أ.ش.أ
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قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الخميس، إن المملكة تقف مع فلسطين بقوة ولا علاقة لنا بإسرائيل، مؤكدًا أن سياسة السعودية نحو القضية الفلسطينية ثابتة.

وأضاف وزير الخارجية السعودي- في تصريح لقناة "العربية" الإخبارية- أنه ليس صحيحًا أن هناك خططًا لعقد لقاء سعودي إسرائيلي، لافتًا إلى أن علاقات الدول العربية مع إسرائيل مشروطة بحل يتفق عليه الطرفان.

وأكد الوزير السعودي ترحيب المملكة بأى محاولة لحل القضية الفلسطينية.

وفيما يخص الملف الإيراني، قال إن إيران عدو للجميع، مشددًا على أن السودان دولة ذات سيادة تقيم مصلحتها بنفسها.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد أجرى اتصالا هاتفيًا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، عقب إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترمب خطته للسلام، أكد خلاله موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطينى ووقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لخياراته، وما يحقق آماله وتطلعاته.

فيما أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين حرصه واهتمامه بالقضية الفلسطينية، والمملكة العربية السعودية على مواقفها الثابتة والداعمة تجاه فلسطين وشعبها.

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