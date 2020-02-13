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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«ناتو»: العراق منحنا الضوء الأخضر لبقاء قواتنا لمهام التدريب

الخميس 13/فبراير/2020 - 05:24 م
ينس ستولتنبرج
ينس ستولتنبرج
أ.ش.أ
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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس منح الحكومة العراقية الضوء الأخضر لقوات الحلف للبقاء في العراق.

وقال ستولتنبرج في تصريحات ببروكسل خلال اجتماع لوزراء دفاع الحلف، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، "إن حكومة العراق أكدت لنا رغبتها في مواصلة قيام الناتو بنشاطات التدريب، وتقديم المشورة وبناء القدرة للقوات المسلحة العراقية"، مضيفا أن القوات سوف تبقي في العراق طالما كنا موضع ترحيب.

وانطلقت مهمة الناتو للتدريب في العراق بقيادة كندا عام 2018 وتتضمن قرابة 500 عسكري، لكن المهمة توقفت الشهر الماضي بعد مقتل سليماني.

وتأتي هذه الخطوة بعد عملية إعادة صياغة للمهمة التي تهدف إلى تلبية مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن يقوم الناتو بالمزيد في منطقة الشرق الأوسط، ولن يتم نشر قوات إضافية في المنطقة.

وتنص الخطة حاليا على نقل مئات المدربين الذين يعملون مع القوات الدولية التي تقاتل تنظيم داعش في العراق إلى مهمة الناتو للتدريب، وبخلاف التحالف الدولي، لا يتضمن مسعى الناتو التدريبي عمليات قتالية.

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