الأنبا أرسانيوس يترأس قداس فصح يونان بكنيسة العذراء الفرافرة

صلي الأنبا أرسانيوس، أسقف إيبارشية الوادي الجديد بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قداس فصح يونان بكنيسة العذراء والبابا كيرلس بقرية أبوالهول بالفرافرة، وشاركه صلوات القداس الإلهي عدد من كهنة وشمامسة وخدام الكنيسة هناك.واختتمت الكنيسة الأرثوذكسية صوم يونان، وفقًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فإن هذا الصوم يقع دائمًا قبل بداية الصوم الكبير بأسبوعين، وتصومه الكنيسة تشبّهًا بالنبي يونان، لأنه يهيئ أذهان الأقباط للصوم الكبير، ومدته ثلاثة أيام، ويبدأ عادة يوم الإثنين وينتهي بفصح يونان يوم الخميس.وتبدأ صلوات القداس الإلهي في صوم نينوى ظهرًا، وتصلي فيه صلوات المزامير السادسة والتاسعة والثالثة، ودخل هذا الصوم إلى الكنيسة القبطية فى أيام البابا إبرآم بن زرعة السرياني (976- 979م)، البطريرك الـ62 في القرن العاشر.