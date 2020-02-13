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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تقرر عدم منح حق اللجوء لمن يوصفون بـ«لاجئي المناخ»

الخميس 13/فبراير/2020 - 05:20 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ.ش.أ
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أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الخميس، اعتزامها عدم منح حق اللجوء للأشخاص الذين يوصفون بأنهم "لاجئو المناخ".

وذكرت برلين في بيانها، نقلته قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم، أن الحكومة الفيدرالية لا تخطط للاعتراف بـ"الفرار من الظروف المناخية والتغيرات كسبب للجوء ولإجراء تغيير مماثل في القانون".

وأوضحت السلطات الألمانية أن الأشخاص الذين يغادرون بلدانهم "بشكل منفرد بسبب العواقب السلبية للتغير المناخي ليسوا لاجئين وفقًا لاتفاقية جنيف للاجئين، وبموجب قانون المعاهدات الدولي الحالي".

وقدّر البرلمان الأوروبي، العام الماضي، في تقرير له عدد الأشخاص الفارين من بلدانهم الأصلية بسبب الفيضانات، عواصف الرياح، الزلازل، والجفاف بحوالي 26.4 مليون شخص حول العالم كل عام، منذ 2008.

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