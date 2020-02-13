«سينما ذوى الاحتياجات» بطلعت حرب و«الكارتون المصرى» بالهناجر

يعرض مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، في الثانية عشرة ظهر بعد غد السبت الموافق 15 فبراير، عددا من الأفلام منها: «حدوتة جميلة»، «زمبلك»، «فرفور»، بحضور المخرج فكري إبراهيم، ويعقب عروض الأفلام ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد على.يأتي ذلك ضمن أنشطة نادي سينما ذوى الاحتياجات الخاصة، الذي يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع المركز القومى للسينما بمركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة.ويعرض في الثانية عشرة ظهر نفس اليوم، النادي الشهري لسينما الكارتون المصري، والذي يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بقاعة سينما الهناجر بساحة الأوبرا، حيث يقدم مجموعة من أعمال الرسوم المتحركة المصرية، والتى حازت على جوائز تؤكد على الهوية المصرية وهى: «واحدة لن تضر» إخراج نسرين عز الدين، «في أعالي البحار» إخراج وائل شلبي، «بيئة نظيفة» إخراج عطية عادل خيري، «سيرة بني الحارث» إخراج مها عبد الرازق، «بريلا.. بريلا» إخراج أحمد فوزي، «عيد الحب» إخراج سامح مصطفى، «دخان.. دخان» إخراج نصحي إسكندر، و«مهرجان النيل الشعبي» إخراج شريف عباس.وتقام مسابقات للأطفال لرسم شخصيات الأفلام المعروضة، النادي يقام تحت إشراف المخرجة شويكار خليفة، الدكتورة ليلى فخري، أستاذ الرسوم المتحركة بالمعهد العالي للسينما، والمخرجة عطية عادل خيري.