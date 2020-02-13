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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين: روسيا تمتلك أسلحة أسرع من الصوت

الخميس 13/فبراير/2020 - 05:18 م
بوتين
بوتين
أ.ش.أ
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الأسلحة النووية قد تصبح بلا معنى ذات يوم، لافتًا إلى أن بلاده تمتلك حاليا أسلحة مهمة أسرع من الصوت.

وقال بوتين- خلال لقاء بأعضاء مجموعة العمل المعنية بإعداد التعديلات الدستورية الجديدة، اليوم الخميس: "بالنسبة للوضع النووي لا أدري إذا كان يتعين الإشارة إليه في الدستور أم لا".. مضيفا "أن المسألة ليست في أننا دولة نووية اليوم، بل في أننا يجب أن نسبق بخطوة في منظومات الأسلحة الحديثة".

وأشار إلى أنه ليس بالضرورة أن تكون هذه الخطوة في مجال الأسلحة النووية، قائلا "يمكن أن تكون هذه الخطوة تتعلق بأسلحة مبنية على أساسيات فيزيائية جديدة، فالوضع النووي ليس أمرًا أبديا".

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طرح في يناير الماضي مشروع قانون بشأن إدخال التعديلات على الدستور الروسي لينظر فيها مجلس النواب.

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