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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عودة 844 لاجئًا من لبنان والأردن إلى سوريا

الخميس 13/فبراير/2020 - 05:16 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ.ش.أ
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أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإسكان اللاجئين السوريي، أن 844 لاجئًا عادوا، خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى الأراضي السورية، بينهم 251 لاجئًا (75 امرأة و128 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، بالإضافة إلى 593 لاجئا (178 امرأة و302 طفل) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وذكر بيان للمركز الروسي، اليوم الخميس، أن 1383 نازحًا عادوا أيضا، خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا.

وأضاف البيان أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بتطهير 2.2 هكتار من الألغام في دمشق وزمرين بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 33 عبوة قابلة للانفجار.

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