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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«موت بائع متجول» بنوادي مسرح الدقهلية (صور)

الخميس 13/فبراير/2020 - 05:10 م
مسرح الدقهلية
مسرح الدقهلية
آلاء حسن
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استمرت الهيئة العامة لقصور الثقافة في تقديم عروض مهرجان نوادي المسرح بفرع الدقهلية، حيث استقبل مدرج الدكتور خير الله بكلية التربية جامعة المنصورة فعاليات العرض الرابع «موت بائع متجول» تأليف آرثر ميلر وإخراج عبد الرحمن العراقي، ديكور محمد طلعت، إضاءة محمد حيدر، موسيقي أحمد جلال، العرض بطولة محمد علي، مريم كرم، محمد السيسي، ابراهيم الزيادي، عمر الكومي، نور جلال، أحمد معاذ، فارس وائل، وهدير الكرداوي.

يدور النص حول ويلى لومان، البائع المتجول الأمريكى البالغ من العمر ثلاثة وستين سنة، وأسرته المكونة من 4 أفراد، يعود «ويلي» لمنزله بعد رحلة عمل ألغيت بسبب صحته الذهنية، إثر حادث سيارة حدث له مؤخرا، حتى طلب الابن من أبيه بأنه يبدأ فكرة مشروع جديد، وذهب الأب إلى مديره ليبحث معه العمل داخل المدينة، إلا وتفاجأ أنه يطلب منه أخذ إجازة وعدم العودة إلى الشركة مجددا.

تعتمد الرؤية الإخراجية على تصوير مأساة ويلي منذ اللحظة الاولى عن طريق تجاهل الزمن والتركيز على الأفكار التي قد تدفع صاحبها على الانتحار، فبداية العرض وهو يقود سيارته عازما على الانتحار وبذلك تكون المسرحية ما هى إلا شريط حياة ويلى يمر أمام عينيه فى لحظة واحدة وبذلك تتلاشى حواجز الزمن ويصبح الماضى والحاضر ما هما الا لحظة واحدة فى عقل ويلى.

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