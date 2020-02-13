دبلوماسى صينى: مساعدات المملكة ستؤدى دورًا فى مكافحة «كورونا»

أكد تشن وي، السفير الصيني لدى المملكة العربية السعودية، أن المساعدات المقدمة من السعودية ستؤدي دورًا مهما في مساعدة الأطباء العاملين في الصف الأمامي لمكافحة فيروس "كورونا"، وستشكل دعمًا معنويًا للشعب الصيني.جاء ذلك، اليوم الخميس، عقب توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 6 عقود مشتركة، مع عدد من الشركات العالمية لتأمين أجهزة ومستلزمات طبية لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد في الصين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.وأشار السفير الصيني إلى أن تلك المساعدات تؤكد عمق العلاقات بين البلدين، منوهًا بالتعاون والتنسيق بين حكومتي البلدين بعد حدوث الفيروس، ودعم المملكة بمختلف الوسائل والقنوات، الذي يمثل دعمًا أخلاقيًا ومعنويًا لبلاده.