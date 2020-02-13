17 فبراير.. «عيد جواز» و«جاى الزمان» بسينما الهناجر

تستضيف سينما الهناجر بأرض الأوبرا، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى السابعة مساء الإثنين المقبل 17 فبراير، نادى «سينما المرأة»، الذي ينظمه المركز القومى للسينما، بالتعاون مع قطاع الصندوق، وتديره الناقدة السينمائية شاهندة محمد على.ويعرض النادي فيلمى «عيد جواز»، تأليف أشرقت محمد، بمشاركة مخرج الفيلم أحمد عصام السيد، ويدور حول مجدى وهند فى عيد زواجهما الثلاثين ومغامرة في شوارع الزمالك لاستعادة رومانسية الماضي، والفيلم حائز على جائزة أفضل سيناريو وإخراج في مهرجان الأردن للأفلام القصيرة، كما شارك فى مهرجان الأقصر السينمائي والمهرجان القومى للسينما.كما يعرض فيلم «جاى الزمان»، سيناريو وإخراج دينا محمد حمزة، تصوير محمد عبد الرءوف، مونتاج محمد عيد، موسيقى تامر كروان، ويدور عقب وفاة الشاعر الغنائي الكبير محمد حمزة، والد المخرجة، والتي عانت من الفقد والوحدة بعد رحيله، فكانت تعزيتها الوحيدة في البحث عنه عبر أغانيه التي كتبها لكبار المطربين أمثال عبدالحليم حافظ، شادية، ووردة، واستلهمت اسم الفليم من إحدى أغنياته.دينا حمزة مخرجة أفلام سينمائية قدمت العديد من الأفلام التسجيلية وشاركت كمتسابقة وكعضو لجنة تحكيم فى عدد من المهرجانات الدولية والمحلية، منها مهرجان كازان السينمائي الدولى بروسيا، والأقصر للسينما الإفريقية، وأبوظبى السينمائي الدولى، والإسكندرية الدولى، ومرسيليا بفرنسا، والقومى للسينما، أسوان للمرأة، ومهرجان معهد جوتة للأفلام المستقلة، وعملت كمساعد مخرج مع يسرى نصر الله وخالد يوسف وكاملة أبو ذكرى وساندرا نشأت.