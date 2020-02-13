«المصريين الأحرار» يشارك حملة شلل الأطفال ودعم صحة المرأة بالجيزة

قام وفد من أمانة المرأة المركزية بحزب المصريين الأحرار، بالتعاون مع أمانة الجيزة بزيارة إلى مركز الرعاية الصحية الأولية بالجيزة.والتقى الوفد كل من الدكتورة علياء إبراهيم، مدير عام الإدارة الصحية، والدكتورة بوسي ياسين، مسئول وقائي بالإدارة الصحية، وآمال حافظ، مفتشة الرعاية الأساسية بالإدارة الصحية، ومحمد عدلي، مراقب أول بالإدارة؛ للوقوف على احتياجات الإدارة الصحية من أدوات ومساعدات بشرية خلال الحملات القادمة.وقالت بسمة العقدة، عضو أمانة المرأة المركزية بالحزب، إنه تم الاتفاق على إيفاد عدد من عضوات المصريين الأحرار للتطوع والمشاركة في حملة شلل الأطفال، والتي ستبدأ من 16 وحتى 19 من الشهر الجاري، بعد تدريبهم لمساعدة الأطباء خلال الحملات من الناحية الإدارية والتوعوية.أوضحت أن الحزب أسهم فى توفير بعض الأدوات التي تحتاجها الإدارة الصحية في الحملات، وحضر تسلم الأدوات الدكتور مجدى البطران، أمين الجيزة، ومحمد البنا، أمين المحليات المركزية، وعددا من قيادات الحزب.وأشارت إلي أن الحزب مستعد للمشاركة فى حملة دعم صحة المرأة المصرية " الكشف المبكر عن سرطان الثدي " من حيث الإمكانيات والتوعية.