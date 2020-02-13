رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المصريين الأحرار» يشارك حملة شلل الأطفال ودعم صحة المرأة بالجيزة

الخميس 13/فبراير/2020 - 05:06 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أشرف لاشين
طباعة
قام وفد من أمانة المرأة المركزية بحزب المصريين الأحرار، بالتعاون مع أمانة الجيزة بزيارة إلى مركز الرعاية الصحية الأولية بالجيزة.

والتقى الوفد كل من الدكتورة علياء إبراهيم، مدير عام الإدارة الصحية، والدكتورة بوسي ياسين، مسئول وقائي بالإدارة الصحية، وآمال حافظ، مفتشة الرعاية الأساسية بالإدارة الصحية، ومحمد عدلي، مراقب أول بالإدارة؛ للوقوف على احتياجات الإدارة الصحية من أدوات ومساعدات بشرية خلال الحملات القادمة.

وقالت بسمة العقدة، عضو أمانة المرأة المركزية بالحزب، إنه تم الاتفاق على إيفاد عدد من عضوات المصريين الأحرار للتطوع والمشاركة في حملة شلل الأطفال، والتي ستبدأ من 16 وحتى 19 من الشهر الجاري، بعد تدريبهم لمساعدة الأطباء خلال الحملات من الناحية الإدارية والتوعوية.

أوضحت أن الحزب أسهم فى توفير بعض الأدوات التي تحتاجها الإدارة الصحية في الحملات، وحضر تسلم الأدوات الدكتور مجدى البطران، أمين الجيزة، ومحمد البنا، أمين المحليات المركزية، وعددا من قيادات الحزب.

وأشارت إلي أن الحزب مستعد للمشاركة فى حملة دعم صحة المرأة المصرية " الكشف المبكر عن سرطان الثدي " من حيث الإمكانيات والتوعية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

«فضايح الإخوان».. الإرهابى معتز مطر يسب حسان وعبد الماجد يرد (فيديو)

منذ يوم

14 أغنية.. تفاصيل ألبوم عمرو دياب «سهران»

منذ يوم

تعديل تشريعي لحل أزمة المعاش المبكر في القانون الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة العالمية: الصين تكذب بشأن عدد الإصابات بـ«كورونا»

الصور

image description

صور معرض Egyps 2020

image description

حملات مكثفة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بكفر الشيخ (صور)

image description

أهالي الإسكندرية على الكورنيش بعد تحسن الطقس (صور)

image description

صور معرض إيجيبس 2020

image description

صور نجوم الفن في احتفالية "بدء تصوير مسلسل أولاد إمبابة"

الأكثر قراءة

وزير التعليم: إجازة خميس وجمعة «من الواجب» بالنظام الجديد

تراجع جديد في سعر الدولار

محمد رمضان يتجاهل غضب الجمهور بفيديو جديد

14 أغنية.. تفاصيل ألبوم عمرو دياب «سهران»

إنفوجراف

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

أيام زمان

تفاصيل الحلم المشترك بين نجيب محفوظ وأحمد زكي.. «لم يتحقق لسبب غريب»

أسرار الصدفة التى جعلت فؤاد نجم والشيخ إمام مناضلين.. «كانا عاطلًا ومنشدًا»

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

حاولت الانتحار فلم ينقذها.. قصة أشهر خصومة بين صباح وعبدالحليم حافظ

نجم الساعة

تفاصيل الحلم المشترك بين نجيب محفوظ وأحمد زكي.. «لم يتحقق لسبب غريب»

الصحة

الهواء والتهوية تقي من فيروس «كورونا»

«تاي تشي».. رياضة جديدة تقي من آلام الظهر

التمرينات الرياضية تجنب الأطفال الإصابة بالاكتئاب

دراسة: غسل اليدين يقلل انتشار عدوى فيروس كورونا

منوعات

سر الجلسات المنفردة لـ«كارتيرون» قبل السوبر الإفريقى

الصين تطور نظامًا للتعرف على قياس درجة الحرارة

أولمبياد طوكيو: كورونا لن يؤجل دورة الألعاب

الجمال القاتل.. نساء البيشمركة يأكلن الثعابين لمواجهة داعش (صور)

مقالات الرأي
محمد الباز
معركة الوعي.. الدستور تبحث عن الهوية المصرية في منشورات قصور الثقافة
ماجد حبته
مصالحة قطر.. فأر جديد!
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «2»
جلال حمام
«حراس الليل» عصا أردوغان الغليظة فى تركيا
المزيد

الثقافة

«سينما ذوى الاحتياجات» بطلعت حرب و«الكارتون المصرى» بالهناجر

«موت بائع متجول» بنوادي مسرح الدقهلية (صور)

17 فبراير.. «عيد جواز» و«جاى الزمان» بسينما الهناجر

الكرملين يشهد احتفالية الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب