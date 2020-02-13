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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الكرملين يشهد احتفالية الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب

الخميس 13/فبراير/2020 - 05:02 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ذكر المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، أن مسرح قصر الكرملين شهد احتفالية كبرى بالعيد الـ60 على تأسيس الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب، بمشاركة ممثلي 80 دولة أجنبية والمنظمات الدولية والاتحاد العربي لخريجي الجامعات السوفيتية والروسية، برئاسة شريف جاد، والنائب اللبناني المهندس زهير عاصي، والأمين عام الأردني الدكتور سلام الطوال.

وأوضح المركز، في بيان اليوم الخميس، أن رئيس الجامعة الدكتور فلاديمير فيليبوف، نقل، خلال افتتاح الاحتفالية، تهنئة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للجامعة في عيدها الستين، مؤكدًا ريادة الجامعة في دراسة المواطنين الأجانب في الاتحاد السوفيتي، التى أصبحت اليوم واحدة ضمن أفضل الجامعات الروسية.

من جهته.. أشار فاليري فالكوف، وزير التعليم العالي الروسي، إلى تجربة جامعة الصداقة الفريدة في مجال التعليم، حيث أصبحت من كبرى الجامعات الروسية التي تضم عددًا من الدول، موضحًا أن الجامعة لم تحافظ فقط على مستواها العالي، بل حرصت إدارتها على التطوير الدائم ودخلت ضمن أفضل 400 جامعة على مستوى العالم وتتمتع بعلاقات دولية واسعة.

وبدورها.. قالت فالنتينا ماتفيينكو، رئيس المجلس الفيدرالي الروسى: "إن الحكومة والشعب الروسي يفخرون بإنجازات جامعة الصداقة، وبدورها العظيم وبرئيسها فيليبوف".

وتضمن الاحتفال تقديم التهنئة إلى رواد الفضاء الروس الموجودين حاليًا في الفضاء الخارجي، والذين أكدوا اعتزازهم بجامعتهم التي تخرجوا فيها.

كما هنأ الاتحاد العربي لخريجي الجامعات السوفيتية والروسية، برئاسة شريف جاد، وممثلو الوفود العربية، فيليبوف ولاريسا يفريموفا، نائب رئيس الجامعة، مؤكدين حرص الجمعيات العربية للخريجين على التعاون مع الجامعة العريقة.

وفي ختام الاحتفالية، تم عرض فقرات فنية تعكس ثقافات الشعوب المختلفة والتي ضمت فقرات من مصر ولبنان وفلسطين، كما تم تكريم عدد من رواد الخريجين من (إفريقيا - آسيا - أمريكا اللاتينية - أوروبا).

يُشار إلى أن الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب أنشئت بقرار من مجلس وزراء الاتحاد السوفيتي في 5 فبراير 1960، والتي حملت اسم باتريس لومومبا، أول رئيس وزراء الكونغو.

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الكرملين يشهد احتفالية الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب