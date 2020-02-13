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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ولاد الكار

مجلس الصحفيين يكلف النقيب بدعوة النائب العام لاستعجال التحقيق فى البلاغات

الخميس 13/فبراير/2020 - 04:59 م
ضياء رشوان
ضياء رشوان
أ.ش.أ
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قرر مجلس نقابة الصحفيين، تكليف النقيب ضياء رشوان بالتقدم الفوري إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بطلب لفتح واستعجال التحقيق فيما تقدم به عضو المجلس هشام يونس في استقالته المسببة، والتي تقدم بها في أكتوبر الماضي، من بلاغات، واتخاذ كل ما يراه لازمًا لإعمال صحيح القانون لكشف الحقيقة ومحاسبة كل من تثبت مسئوليته عما ورد من اتهامات في البلاغات، أو من ساقها بغير دليل.

جاء ذلك خلال اجتماعه مساء أمس الأربعاء؛ حيث قرر أيضًا وفقًا لبيان صدر اليوم، دعوة لجنة التحقيق المشكلة من المجلس في جلسته السابقة لبحث أسباب الاستقالة المسببة من عضوية المجلس المقدمة من الزميل هشام يونس، للانعقاد بعد غد السبت.

وكان ضياء رشوان نقيب الصحفيين قد أعلن في وقت سابق دعوة مجلس النقابة بكامل هيئته لاجتماع لبند واحد فقط، وهو النظر في موضوع شغور موقع أمين الصندوق لعدم تعطيل مصالح الزملاء والنقابة.

وناشد المجلس اللجنة أن تنهي عملها في أقرب وقت ممكن بما لا يخل بتوفر كل ما يستلزمه التحقيق المدقق والمحايد، حتى تقدم تقريرها للمجلس ليتخذ قراره بشأن الاستقالة وفق ما ينتهي إليه التحقيق، وكذلك قرر المجلس تسليم لجنة التحقيق كل ما تقدم به الزميل هشام يونس للنقابة من استقالات أو مذكرات أو مستندات لبحث ما ورد فيها مما له صلة بأسباب استقالته.

وسمح المجلس بتمكين اللجنة من الاطلاع والحصول على صور من أي مستندات من النقابة، ترى أنها مفيدة في بحثها أسباب استقالة الزميل، كما يتمتع هشام يونس عضو المجلس بحقه فى الاطلاع والحصول على أي مستندات وما يراه ضروريًا من النقابة، وذلك عن طريق لجنة التحقيق المشكلة، وتكون اللجنة ملزمة بتمكين الزميل من الحصول على ما يطلبه من أوراق ومستندات ويتم إثبات طلباته واستجابة اللجنة لها فى محضر التحقيق.

وذكر المجلس أنه في ظل القرار الذى اتخذه المجلس فى جلسته السابقة بتنحية الزميل هشام يونس عن أمانة الصندوق نظرًا للنزاعات والخلافات المتواصلة التى شابت علاقاته طوال العام المنقضى مع أعضاء المجلس، مما ترتب عليه تعطيل أعمال المجلس ومصالح الزملاء، قرر المجلس تكليف الزميل حسين الزناتى بأمانة الصندوق.

من جهة أخرى، قرر المجلس إحالة الزميل خالد السكران رئيس تحرير جريدة المساء للجنة التحقيق النقابية، نظرًا لما تم نشره فى الجريدة التى يرأس تحريرها ويمس أهالي الصعيد.

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