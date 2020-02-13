الملا يشهد توقيع عقد إنشاء مشروع توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، التوقيع على عقد إنشاء مشروع توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية بالإسكندرية التابع لشركة جاسكو، أحد مشروعات تعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعى المصرى.وقع العقد المهندس ياسر صلاح الدين، رئيس شركة جاسكو، والمهندس وليد لطفى، رئيس شركة بتروجت، والمهندس أشرف بهاء، رئيس شركة إنبى، حيث سيقوم ائتلاف شركتى إنبى وبتروجيت بالعمل كمقاول عام لمشروع التوسعات والذى يتضمن إقامة خط إنتاج جديد يعد الرابع بالمجمع بطاقة 600 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، بما يسهم فى رفع الطاقة الإجمالية إلى 1500 مليون قدم مكعب يوميًا من المجمع الذى يعمل على فصل مشتقات الغاز ذات القيمة الاقتصادية العالية من الغاز المنتج من حقول الصحراء الغربية، بما يسهم فى الاستمرار فى توفير مدخلات الإنتاج اللازمة لصناعة البتروكيماويات المصرية فى مجمعى سيدبك وإيثيدكو لإنتاج البتروكيماويات بالإسكندرية ومشروع إنتاج البولى بروبيلين، كما يقوم بإنتاج البوتاجاز والمتكثفات.يذكر أن وزير البترول والثروة المعدنية شهد خلال اليوم الثالث من فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول "إيجبس 2020" التوقيع على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتنفيذ مشروعات جديدة لتعظيم القيمة المضافة وإقامة تكامل وشراكات بين بعض الشركات البترولية.