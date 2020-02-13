رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

الملا يشهد توقيع عقد إنشاء مشروع توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية

الخميس 13/فبراير/2020 - 04:56 م
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا
سيد إبراهيم - عمرو خان
طباعة
شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، التوقيع على عقد إنشاء مشروع توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية بالإسكندرية التابع لشركة جاسكو، أحد مشروعات تعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعى المصرى.

وقع العقد المهندس ياسر صلاح الدين، رئيس شركة جاسكو، والمهندس وليد لطفى، رئيس شركة بتروجت، والمهندس أشرف بهاء، رئيس شركة إنبى، حيث سيقوم ائتلاف شركتى إنبى وبتروجيت بالعمل كمقاول عام لمشروع التوسعات والذى يتضمن إقامة خط إنتاج جديد يعد الرابع بالمجمع بطاقة 600 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، بما يسهم فى رفع الطاقة الإجمالية إلى 1500 مليون قدم مكعب يوميًا من المجمع الذى يعمل على فصل مشتقات الغاز ذات القيمة الاقتصادية العالية من الغاز المنتج من حقول الصحراء الغربية، بما يسهم فى الاستمرار فى توفير مدخلات الإنتاج اللازمة لصناعة البتروكيماويات المصرية فى مجمعى سيدبك وإيثيدكو لإنتاج البتروكيماويات بالإسكندرية ومشروع إنتاج البولى بروبيلين، كما يقوم بإنتاج البوتاجاز والمتكثفات.

يذكر أن وزير البترول والثروة المعدنية شهد خلال اليوم الثالث من فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول "إيجبس 2020" التوقيع على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتنفيذ مشروعات جديدة لتعظيم القيمة المضافة وإقامة تكامل وشراكات بين بعض الشركات البترولية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

محمد رمضان يتجاهل غضب الجمهور بفيديو جديد

منذ حوالي 20 ساعة

بمليار و750 مليون جنيه.. ضبط 6 موظفين في أكبر قضية غسيل أموال بمطروح

منذ حوالي 4 ساعات

تجدد المعارك جنوب طرابلس رغم قرار مجلس الأمن

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة العالمية: الصين تكذب بشأن عدد الإصابات بـ«كورونا»

الصور

image description

صور معرض Egyps 2020

image description

حملات مكثفة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بكفر الشيخ (صور)

image description

أهالي الإسكندرية على الكورنيش بعد تحسن الطقس (صور)

image description

صور معرض إيجيبس 2020

image description

صور نجوم الفن في احتفالية "بدء تصوير مسلسل أولاد إمبابة"

الأكثر قراءة

وزير التعليم: إجازة خميس وجمعة «من الواجب» بالنظام الجديد

محمد رمضان يتجاهل غضب الجمهور بفيديو جديد

تراجع جديد في سعر الدولار

14 أغنية.. تفاصيل ألبوم عمرو دياب «سهران»

إنفوجراف

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

أيام زمان

تفاصيل الحلم المشترك بين نجيب محفوظ وأحمد زكي.. «لم يتحقق لسبب غريب»

أسرار الصدفة التى جعلت فؤاد نجم والشيخ إمام مناضلين.. «كانا عاطلًا ومنشدًا»

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

حاولت الانتحار فلم ينقذها.. قصة أشهر خصومة بين صباح وعبدالحليم حافظ

نجم الساعة

تفاصيل الحلم المشترك بين نجيب محفوظ وأحمد زكي.. «لم يتحقق لسبب غريب»

الصحة

الهواء والتهوية تقي من فيروس «كورونا»

«تاي تشي».. رياضة جديدة تقي من آلام الظهر

التمرينات الرياضية تجنب الأطفال الإصابة بالاكتئاب

دراسة: غسل اليدين يقلل انتشار عدوى فيروس كورونا

منوعات

سر الجلسات المنفردة لـ«كارتيرون» قبل السوبر الإفريقى

الصين تطور نظامًا للتعرف على قياس درجة الحرارة

أولمبياد طوكيو: كورونا لن يؤجل دورة الألعاب

الجمال القاتل.. نساء البيشمركة يأكلن الثعابين لمواجهة داعش (صور)

مقالات الرأي
محمد الباز
معركة الوعي.. الدستور تبحث عن الهوية المصرية في منشورات قصور الثقافة
ماجد حبته
مصالحة قطر.. فأر جديد!
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «2»
جلال حمام
«حراس الليل» عصا أردوغان الغليظة فى تركيا
المزيد

الثقافة

«سينما ذوى الاحتياجات» بطلعت حرب و«الكارتون المصرى» بالهناجر

«موت بائع متجول» بنوادي مسرح الدقهلية (صور)

17 فبراير.. «عيد جواز» و«جاى الزمان» بسينما الهناجر

الكرملين يشهد احتفالية الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب