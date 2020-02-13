مصرع طفل غرقًا بمياه ترعة في الأقصر

لقي طفل مصرعه، اليوم الخميس، غرقًا بمياه ترعة بمركز ومدينة أرمنت بالجنوب الغربي من محافظة الأقصر، وتم التحفظ على جثته بمشرحة مستشفى أرمنت، وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ إحالته للنيابة.تلقى اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بالعثور على جثة طفل يدعى "غ. ا.س"، يبلغ من العمر 5 سنوات، بداخل مياه ترعة المحاميد قبلي بمدينة أرمنت.وعلى الفور تم انتشال الجثة، والتحفظ عليها داخل مشرحة مستشفى أرمنت لحين عرضها على الطب الشرعي.حرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيق بالواقعة، بإشراف من المحامى العام لنيابات الأقصر.