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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مسيرة العالم جمال حمدان بـ«ثقافة كفر الشيخ»

الخميس 13/فبراير/2020 - 04:30 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع كفر الشيخ، حيث عقد قصر ثقافة صالح الشرنوبي محاضرة بعنوان "التسامح بين المصريين" ألقتها انتصار أبو المكارم، دعت فيها إلى ضرورة التحلى بصفة التسامح بين المصريين وبعضهم البعض، وأن التسامح من أفضل الصفات التى تزرع الحب والتقارب بين الناس بما لا يدع مجالا للحقد والضغينة فالتسامح فى مجملة يصفى النفوس وينقيها من أجل مجتمع متعاون ومتصالح مع نفسه، بينما نظم قصر ثقافة بيلا محاضرة عن "الصناعات الحرفية الصغيرة" عرفت الصناعات الصغيرة بأنها عملية التصنيع التي تتمّ في المنشآت الصغيرة نسبيًّا، وهناك العديد من الصناعات الصغيرة والمتنوعة، إذ تتميّز بها الاقتصادات التقليدية التي لم تشهد الثورة الصناعيّة، كما يُمكن القيام بهذا النوع من الصناعات التحويلية في المنزل دون الحاجة إلى وجود مصنع صغير، كما أكدت على دعم الدولة لهذه الصناعات من خلال القروض الميسرة وتقديم الدراسات والأفكار لتطوير مثل هذه المنشآت.

وضمن جهود تعريف النشء بالقامات الأدبية والعلمية؛ قدم بيت ثقافة مطوبس محاضرة عن شخصية "جمال حمدان" تناولت سيرة العالم الكبير فهو أهم جغرافي مصري ولد في 4 فبراير 1928 وهو أحد أعلام الجغرافيا وترك 39 كتابا و79 بحثا وأشهر كتبه "شخصية مصر"، ولقد أبدع جمال حمدان فى وضع رؤية مستقبلية لحياة كريمة لمصر مع الاحتفاظ بالهوية، وتحدث عن قدرة جمال حمدان على التفكير الاستراتيجى، بينما نظم قصر ثقافة الحامول محاضرة بعنوان "سرطان الثدي أسبابه، اكتشافه، علاجه" بمقر الوحدة الصحية بقرية قلين، حاضرها أحمد جلال مسؤول الإعلام بالمركز الطبي بوزارة الصحة، تحدث عن الأسباب التي تؤدي إلى سرطان الثدي وأهمية الفحص الطبي الدوري لاكتشافه وأهمية الرضاعة الطبيعية للوقاية من سرطان الثدي.

وضمن برنامج "لقاء مع مسؤول"، التقى قصر ثقافة برج البرلس مع مدير الإدارة بالتربية والتعليم ببرج البرلس وتحدث عن العجز فى بعض المدرسين وأجاب عن بعض الأسئلة والإستفسارات عن الدروس الخصوصية المنتشرة ولماذا يلجاء ولى الأمر بإعطاء إبنه درس خصوصي، كما نظم القصر أمسية شعرية بمشاركة الشعراء السيد سليت والقى قصيدة بعنوان رغيف العيش، والقى الشاعر منصور شهاوى قصيدة بعنوان "حبيتى يا بلدي"، وألقى الشاعر محمد جلو قصيدة بعنوان "حبيتى الفراق"، بجانب مشاركة بعض المواهب الشابة في الإلقاء ديما الحسانين وسيف الزغبى بقصيدة "أختى" لصالح الشرنوبي.

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