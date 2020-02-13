إخماد حريق خط غاز بالأميرية دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق محدود نشب فى خط غاز بمنطقة الأميرية بالقاهرة.وكشفت التحريات عن أن الحريق نشب بسبب حدوث كسر فى ماسورة غاز أثناء قيام إحدى الشركات بأعمال حفر لتنفيذ أعمال إنشاءات بالمكان دون حدوث إصابات، تم بالتنسيق مع مسئولى شركة الغاز والأجهزة المعنية بغلق مصدر الغاز والانتهاء من عمليات الإصلاح.