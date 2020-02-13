الملا يستقبل شركات بترول بريطانية ويونانية فى «إيجبس 2020»

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، برايان لاركن، رئيس الشركة البريطانية المتحدة للزيت والغاز والوفد المرافق له.وتم خلال اللقاء استعراض موقف عمل الشركة فى مصر فى منطقة امتياز أبوسنان بالصحراء الغربية.جاء ذلك على هامش مؤتمر ومعرض «إيجبس 2020».وأشار برايان لاركن، إلى أن متوسط الإنتاج الحالى للشركة يبلغ نحو 8 آلاف برميل مكافئ زيت يوميًا، وأن خطط العمل خلال الفترة القادمة تستهدف زيادة الاستثمارات لزيادة إنتاجها لدعم وجودها فى السوق المصرية.كما استقبل الوزير رئيس شركة إنيرجين اليونانية والوفد المرافق له، حيث تم خلال اللقاء استعراض برامج الشركة للاستحواذ على أصول شركة أديسون فى مختلف أنحاء العالم ومنها مصر، وأكد رئيس شركة رنيرجين أن الشركة ستركز فى المرحلة القادمة على الاستمرار فى قطاع البترول المصرى فى ظل جاذبيته للاستثمار والفرص الواعدة التى يمتلكها ونتائج الأعمال المتميزة التى حققتها مصر، خاصة فى المياه العميقة بالبحر المتوسط.