«المصريين الأحرار» يعقد ندوة لتوعية المواطنين بفيروس «كورونا»

أقامت أمانة حزب المصريين الأحرار بإيتاى البارود، بقيادة عمر عرفات، ندوة تحت عنوان صحتك ثروتك" لتوعية المواطنين بأسباب فيروس "كورونا"، وأعراضه وطرق الوقاية منه، حاضر خلالها الدكتور كامل الغنيمى أستاذ الصدر بجامعة الأزهر.يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب ومباشرة المهندس محمد سعد سلامة أمين المحافظة وإشراف أحمد حمودة أمين التنظيم، وشهدت الندوة حضورأمين التنظيم وجميع أعضاء هيئة المكتب ولفيف من الأهالي والمواطنين بمركز ايتاى البارود.وأكد محمد سعد أمين الحزب بإيتاي البارود، أن الندوات والتوعية أحد محاور الدور الخدمي والمجتمعي للحزب لضرورة توعية المواطنين بالأمراض المنتشرة، ومخاطرها وطرق وأساليب الوقاية منها.أوضح الدكتور كامل الغنيمي أستاذ الصدر بجامعة الأزهر، أن الفيروس المنتشر بعدد من البلدان لم يسجل حالات إصابة في مصر، ولكن علينا اتخاذ عدة سبل للوقاية، واستعرض عدد من طرق الوقاية والحماية من الفيروسات والاهتمام بالنظافة الشخصية، خاصة للأطفال.