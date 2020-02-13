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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

سامح عاشور يفتتح مقر محاميى المنيا الجديد (صور)

الخميس 13/فبراير/2020 - 04:09 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد جعفر
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افتتح سامح عاشور نقيب المحامين، مبنى النقابة الفرعية الجديد بالمنيا، والمكون من 7 طوابق على مساحة 400 متر.

ومخصص بالمبنى دورين لاستغلالهما استثماريًا، إضافة إلى إنشاء مطعم وكافتيريا، وغرفة إدارية للنقابة، واستغلال باقي المبنى لتقديم خدمات أخرى للمحامين.

حضر الافتتاح، أعضاء مجلس النقابة العامة، ومجلس فرعية المنيا، وشيوخ المهنة بها، والمئات من المحامين.
سامح عاشور يفتتح مقر محاميى المنيا الجديد (صور)
سامح عاشور يفتتح مقر محاميى المنيا الجديد (صور)
سامح عاشور يفتتح مقر محاميى المنيا الجديد (صور)
سامح عاشور يفتتح مقر محاميى المنيا الجديد (صور)

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