سامح عاشور يفتتح مقر محاميى المنيا الجديد (صور)

افتتح سامح عاشور نقيب المحامين، مبنى النقابة الفرعية الجديد بالمنيا، والمكون من 7 طوابق على مساحة 400 متر.ومخصص بالمبنى دورين لاستغلالهما استثماريًا، إضافة إلى إنشاء مطعم وكافتيريا، وغرفة إدارية للنقابة، واستغلال باقي المبنى لتقديم خدمات أخرى للمحامين.حضر الافتتاح، أعضاء مجلس النقابة العامة، ومجلس فرعية المنيا، وشيوخ المهنة بها، والمئات من المحامين.