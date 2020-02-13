بالصور.. أفكار جديدة لهدايا عيد الحب 2020

مع حلول عيد الحب، غدًا، يستعد العشاق لشراء الهدايا، ويسعى كل محب لإسعاد الآخر، ورسم البهجة على وجهه، بتقديم الدعم المعنوى من خلال هدية مميزة.وتستعرض "الدستور" بعض الأفكار الجدية لهدايا الفلانتين، تسهيلًا على الأحبة، فى اختيار هدية مناسبة: