بالصور.. أفكار جديدة لهدايا عيد الحب 2020
الخميس 13/فبراير/2020 - 04:03 م
أريج الجيارطباعة
مع حلول عيد الحب، غدًا، يستعد العشاق لشراء الهدايا، ويسعى كل محب لإسعاد الآخر، ورسم البهجة على وجهه، بتقديم الدعم المعنوى من خلال هدية مميزة.
وتستعرض "الدستور" بعض الأفكار الجدية لهدايا الفلانتين، تسهيلًا على الأحبة، فى اختيار هدية مناسبة:
"بوكيه ورد بالشوكولاتة"
الورد والشوكولاتة من أكثر الهدايا الشائعة التى تبهج المحبين خاصة الفتيات.
الورد والشوكولاتة من أكثر الهدايا الشائعة التى تبهج المحبين خاصة الفتيات.
بوكيه شوكولاته"
تقديم شوكولاتة للحبيب ولفها على شكل بوكيه، يعد أيضًا فكرة جديدة تسعده خاصة الفتيات.
تقديم شوكولاتة للحبيب ولفها على شكل بوكيه، يعد أيضًا فكرة جديدة تسعده خاصة الفتيات.
"بوكس السعادة"
علبة ملفوفة موجود بداخلها عدد من الهدايا كالحلويات والشوكولاتة والورد.
علبة ملفوفة موجود بداخلها عدد من الهدايا كالحلويات والشوكولاتة والورد.