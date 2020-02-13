وزير الخزانة البريطانى يعلن استقالته من منصبه

أعلن وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد، اليوم الخميس، استقالته من منصبه، وذلك تزامنًا مع التغييرات الوزارية التي يجريها رئيس الوزراء بوريس جونسون بعد فوزه في الانتخابات العامة التي جرت في ديسمبر الماضي.وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أنه كان من المتوقع أن يحتفظ جاويد بمنصبه في مجلس الوزراء، موضحة أنه تقدم بالاستقالة بعدما رفض الإطاحة بمساعديه.ومن المقرر أن يحل محل جاويد كبير أمناء الخزانة السابق ريشي سناك.