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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قنا تستقبل وفد مؤسسة الشيخ راشد آل مكتوم للأعمال الإنسانية

الخميس 13/فبراير/2020 - 04:00 م
كمال شلبي سكرتير
كمال شلبي سكرتير عام محافظة قنا
قنا- إسلام البكري
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استقبل كمال شلبي، سكرتير عام محافظة قنا بمقر الديوان العام وفد مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الإنسانية، وذلك برئاسة السيد صالح عبدالرحمن، عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة، والدكتور صلاح الدين الجعفراوي، مستشار المؤسسة بدولة مصر، ومحمد منصور، مدير المشاريع الخارجية، وذلك في حضور حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومسئولي التخطيط العمراني بالمحافظة.

ناقش "شلبي" مع وفد المؤسسة آلية إعادة تأهيل وتطوير 41 منزلًا بمنطقة الزبيدي بمدينة قنا بتكلفة 10 ملايين جنيه مقدمة من المؤسسة، وأوضح أنه تم تشكيل لجان لعمل مسح شامل لمنازل المستهدف تطويرها بالمنطقة وعمل بحث اجتماعي لأصحابها عن طريق مديرية التضامن للبدء بمنازل الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد على عمق العلاقات بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات الشقيقة، وأن الأنشطة الخيرية التي تتبناها المؤسسة تعد مثالًا يحتذى به في نموذج الشراكة الناجحة بين المؤسسات الخيرية وهيئات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة والتي تحرص على إقامة وتنفيذ المشروعات التنموية ذات المردود الإيجابي المباشر على المجتمع المحلي، لا سيما في القرى والمجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا، مقدمًا الشكر لمسئولي مؤسسة محمد بن راشد الخيرية على جهودهم في مجال العمل الاجتماعي.

أشار صالح عبد الرحمن إلى أن مؤسسة محمد بن راشد الخيرية تعمل جاهدة على تقديم أرقى الخدمات فى المناطق الأكثر احتياجًا بصعيد مصر، وذلك من خلال إعادة إعمار المنازل وتوصيل المياه وتقديم عدد من المشروعات التشغيلية والتنموية للأسر الأولى بالرعاية لمساعدتهم على تحسين مستوى المعيشة والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي لهذه الأسر.

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