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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الأعلى للثقافة» ينعى شيخ الأثريين على رضوان

الخميس 13/فبراير/2020 - 03:58 م
شيخ الأثريين علي
شيخ الأثريين علي رضوان
آلاء حسن
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ينعى المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، عالم الآثار المصرية وشيخ الأثريين العرب الدكتور علي رضوان، رئيس الاتحاد العام للأثريين العرب وعميد كلية الآثار جامعة القاهرة الأسبق، وعضو لجنة الآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، وسوف تُشيَّع الجنازة اليوم الخميس الموافق 13-2-2020.

وقال عنه الدكتور هشام عزمي: "إن العالم الكبير علي رضوان أحد أهم علماء الآثار، وقد أسهم في تطوير العديد من المواقع والمتاحف الأثرية عندما كان رئيس مجلس إدارة وزارة الآثار، كما أسهم في تخرج عديد من المتخصصين في علم الآثار من خلال تدريسه بالكلية إلى جانب إنشائه مدرسة الرضوانية، تلك المدرسة التي استطاع من خلالها تدريس الفن المصري القديم وفنون الشرق الأدنى القديم، وتقديم مادة الفن المقارن، وصارت علامة مضيئة يتباهى تلاميذه في كل مكان بأنهم تلقَّوا العلم على يد مؤسسها العالم الكبير علي رضوان".

وجدير بالذكر أن الدكتور علي رضوان حاز على جائزة الدولة التشجيعية في الآثار عام 1983، وهو حاصل على الدكتوراه في الآثار المصرية القديمة في يوليو 1968 من جامعة ميونخ بألمانيا، كما شغل منصب رئيس قسم الآثار المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة في الفترة من 1980 إلى 1987، وعميدًا للكلية ذاتها من عام 1987 إلى عام 1993، وكان عضوًا بالجمعية المصرية للدراسات التاريخية، وكذلك عضو شعبة التراث الحضاري والأثري بالمجالس القومية المتخصصة، وعضو اللجان العلمية بهيئة الآثار المصرية.

وكان رضوان عضوًا فى شعبة التراث الحضاري والأثرى بالمجالس القومية المتخصصة، كما اختير بشخصه عضوًا بالمجلس الأعلى للثقافة، وعضو اللجان العلمية بهيئة الآثار المصرية، وعضو مجلس إدارة المتحف المصرى، ومقرِّر اللجنة العلمية الدائمة للآثار الفرعونية وتاريخ مصر والشرق القديم لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين.

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