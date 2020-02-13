سنغافورة: ارتفاع عدد الإصابات بـ«كورونا» لـ58

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، عن اكتشاف 8 حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ما يرفع إجمالى حالات الإصابة إلى 58 حالة.وذكرت الوزارة- في بيان أوردته شبكة (سى إن إن) الأمريكية، اليوم الخميس: أن جميع الحالات الجديدة مرتبطة بحالات مؤكدة سابقة فى البلاد، مشيرة إلى أن الحالات الجديدة ليس لديها تاريخ بالسفر إلى الصين سابقًا.ولفتت إلى أن هناك خمس حالات ترتبط ببؤرة إصابة في إحدى الكنائس فيما ترتبط حالتان أخريان ببؤرة في موقع بناء، فيما اكتشفت الحالة الأخيرة بأحد أقارب مريض سابق بالفيروس، منوهة بأن 43 حالة تتلقى العلاج، ترقد سبعة منها في حالة حرجة بوحدات الرعاية المركزة، فيما تعافى 15 آخرون بشكل كلي وخرجوا من المستشفيات.يُشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت الفيروس حالة طوارئ عالمية وأعلنت (كوفيد - 19) اسمًا رسميًا له، وتم تسجيل عشرات الآلاف من حالات الإصابة والوفاة بالفيروس في الصين وجميع أنحاء العالم.