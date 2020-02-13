الإحصاء: 70 مليون جنيه مساعدات اجتماعية للأيتام والمسنين

أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي المبالغ التي أنفقتها دور الإيواء على الأيتام والمسنين تتخطى الـ70 مليون جنيه، استفاد منها حوالي 175 ألف شخص، خلال عام، واستحوذ الأيتام على النصيب الأكبر من المساعدات الاجتماعية بقيمة 54.5 مليون جنيه مقابل 17.1 مليون جنيه لصالح المسنين.ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن إجمالي المساعدات الاجتماعية التي صرفت من قبل دور إيواء الأيتام استفاد منها 134.2 ألف شخص خلال عام 2018، تركز غالبيتهم بمحافظة سوهاج بعدد 18.9 ألف شخص بقيمة 2.089 مليون جنيه، تليها محافظة القاهرة بعدد 18.3 ألف شخص بمساعدات قدرها 7.6 مليون جنيه، ثم محافظة الغربية بعدد 15.064 ألف شخص بمساعدات قدرها 6.7 مليون جنيه.وقدرت قيمة المساعدات الاجتماعية التي وجهت للمسنين 17.1 مليون جنيه، استفاد منها 41.2 ألف مسن، تركز غالبيتهم بمحافظات القاهرة 7022 شخصا بمساعدات قدرها 4.2 مليون جنيه، يليها محافظة أسيوط بعدد 4924 شخصا بقيمة 32 ألف جنيه، ثم الشرقية بعدد 2723 شخصا بمساعدات قدرها 1.6 مليون جنيه.