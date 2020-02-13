سول: سنتمكن من السيطرة على «كورونا» قريبًا

أعرب رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، اليوم الخميس، عن ثقته في سيطرة سول قريبًا على وباء فيروس كورونا الجديد، مشددًا على أن الوقت قد حان لاستئناف الجهود واسعة النطاق لإنعاش الاقتصاد.جاء ذلك- وفق ما نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية- خلال اجتماعه مع مجموعة من قادة الأعمال المحليين في غرفة التجارة والصناعة الكورية في العاصمة سول.وقال مون إن كورونا سينتهي قريبًا في كوريا الجنوبية، مضيفًا أنه لحسن الحظ، يبدو أن إدارة الحجر الصحي المحلية "دخلت مرحلة مستقرة إلى حد ما"، مؤكدًا أن سلطات الحجر الصحي ستواصل جهودها لاحتواء الفيروس "حتى النهاية"، معربًا عن أسفه مجددًا لتأثير تفشي كورونا السلبي على اقتصاد البلاد.وكانت إدارة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها فى كوريا الجنوبية، قد أكدت أمس خروج 3 حالات إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) الجديد من المستشفى بعد تماثلها للشفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 7 حالات من بين 28 حالة إصابة مؤكدة على مستوى البلاد.وقالت الإدارة، حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن حالات الإصابة المؤكدة الثالثة والثامنة والسابعة عشرة على مستوى البلاد غادرت الحجر الصحى بعد شفائها التام، مضيفة أن 21 مريضًا آخرين ما زالوا يتلقون العلاج حاليًا من الفيروس فى المستشفيات، وهم فى حالة مستقرة أيضا.وكان التليفزيون الصينى الرسمى، قد أعلن عن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 1114 شخصًا، وقال التليفزيون الصيني، إن عدد الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 44730 حالة.يذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة، مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).