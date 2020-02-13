الجيش العُماني والقوات البريطانية ينفذان التمرين المشترك «عاصفة الجبل»

نفذ الجيش السلطاني العُماني (ممثلًا في المظلات وعدد من وحدات الجيش)، اليوم الخميس، التمرين المشترك العُماني البريطاني «عاصفة الجبل»، بمشاركة وحدات من القوات الملكية البريطانية، تحت رعاية قائد الجيش السلطاني العُماني اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي.وجرت فعاليات التمرين المشترك، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء العُمانية، في ميادين تدريب الجيش السلطاني العُماني بالجبل الأخضر بولاية نزوى، حيث نفذت القوات المشاركة العُمانية البريطانية الخطط المرسومة للتمرين، بما يحقق الأهداف التدريبية المتوخاة، وأظهر فيها المشاركون مستوى عاليًا في الأداء والروح المعنوية، باستخدام أحدث الخطط والأساليب العسكرية.ويأتي تنفيذ هذا التمرين في إطار الخطة التدريبية التي ينتهجها الجيش العُماني لإدامة المستوى العالي في الأداء والكفاءة التدريبية والجاهزية القتالية، وضمن البرامج السنوية التي ينفذها مع الدول الشقيقة، ويحرص على تنظيمها تحقيقًا للأهداف الوطنية المتوخاة ولتبادل الخبرات العسكرية والمهارات القتالية المختلفة.