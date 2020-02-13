«الصحة» تحذر من 3 مستحضرات.. وصيادلة: أكثر الأدوية طلبًا

حذرت الإدارة المركزية لشئون الصيدلية بوزارة الصحة من 3 مستحضرات، تمثلت في عقار Keflex 250 mg5ml pos مضاد حيوي لعلاج الالتهابات الناتجة عن البكتيريا، قطرة العين travonorm 5 ml eye drop، لعلاج حساسية العين، ومستحضر Travonorm 2.5 ml eye drop، لعدم مطابقتها للمواصفات.وأصدرت الإدارة منشورا تحذيريا لضبط وتحريز كافة العبوات الموجودة في الأسواق والوحدات الحكومية، وتجميد الأرصدة الموجودة في الصيدليات، ورصد "الدستور" حجم الإقبال على تلك المستحضرات ومدى تواجدها في الصيدليات ووصول المنشور التحذيري لها، وكانت على النحو التالي:قال محمد أمين، المسئول عن إحدى الصيدليات بمنطقة الوراق، التابعة لمحافظة الجيزة، إن المنشورات التحذيرية التي تصدرها الإدارة المركزية لشئون الصيادلة لمنع تداول أى من المستحضرات لا يتم توزيعها على الصيدليات بشكل مباشر، بل تكتفي بنشرها عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.وتابع أنه عادة ما يتم التحذير من بعض المستحضرات بناء على طلب الشركة المنتجة أو من وزارة الصحة، لافتًا إلى أنه حتى الوقت الحالي لم تصل إليه تعليمات بمنع تداول العقار، ولا زال هناك حركة بيع وشراء على المستحضرات.فيما أكد عصام البنهاوي، أحد أصحاب الصيدليات بمنطقة إمبابة، أن الأدوية المذكورة في المنشورات التحذيرية الأكثر فاعلية ويقبل عليها المرضى بشكل كبير، خاصة أن عددا من الأطباء ينصحون بها، مُشيرًا إلى ضرورة توقف الأطباء عن كتابتها للمرضى قبل أن يتم تحذير الصيادلة من تداولها.ويضيف الصيدلي أنه من المفترض في حال صدور منشورات تحذيرية لا بد من إرسال مندوبين من وزارة الصحة والشركة المنتجة للعقار لتقوم بتجميد العبوات الموجودة، والتأكد من عدم تداول العقارات التي تم التحذير منها حفاظًا على سلامة المواطنين.وأضاف عماد محمد، أحد أصحاب الصيدليات، أن عقار Keflex 250 mg5ml pos هو مضاد حيوي ويستخدم في علاج الالتهابات للأذن الوسطي، وقطرة travonorm 5 ml eye drop تعالج حساسية العين، مؤكدًا أن المستحضرات التي تم التحذير منها لا زالت متواجدة في معظم الصيدليات ويتم طلبها من قبل المرضى.وطالب بضرورة وجود دوريات تفتيشية على الصيدليات والوحدات الحكومية لإعدام العبوات الموجودة، والتأكد من عدم تداولها، خاصة أن المنشورات التحذيرية تكتفى على بالصيدليات الكبرى ونشرها بالمواقع.