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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

شوقى: إنتاج أسرع لمناهج الابتدائية ضمن خطة تطوير التعليم

الخميس 13/فبراير/2020 - 03:37 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن خطة تطوير التعليم والخطوات المقبلة بخطة 2030، تعتمد إنتاج أسرع للمناهج للمرحلة الابتدائية.

وأكد شوقي، خلال الجلسة الثانية، بمؤتمر "تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.. "خلق فرص للتعاون الإقليمي"، أن الفصول المتنقلة تعد عاملا مهما في حل مشكلة كثافة الفصول، لافتا إلى أن هناك منهج التربية الفكرية ودليل المعلم، ولا ينسى الدور الفعال لمركز تطوير المناهج، مؤكدا أن القائمين على العمل اكتسبوا خبرات من خلال التعاون مع الخبراء الأجانب.

جاء ذلك خلال مؤتمر "تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.. خلق فرص للتعاون الإقليمي"، في حضور الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلي المصيلحي وزير التموين، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، ونواب وزير التربية والتعليم، وعدد من قيادات المديريات التعليمية، ومحمد رمضان مدير مركز القومي للامتحانات.

يشارك في المؤتمر العديد من وزراء التعليم من مختلف بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا، لمناقشة آراء البلدان المشاركة ومقترحاتهم حول الإصلاحات المبتكرة التي تعمل على تسريع التعلم للجميع، وتعزيز التعاون بين البلدان المشاركة في مجال التعليم، كما ستعرض مصر رؤيتها في مجال التحول التعليمي والنتائج التي توصلت إليها، كمثال على التقدم السريع نحو مستقبل التعلم.

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