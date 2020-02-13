فى الصين.. ضرب وطرد فتاة من مول لدخولها دون «كمامة» (فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو، لفتاة صينية من مدينة لونغ، رفضت ارتداء قناع الوقاية "الكمامة الطبية"، أثناء دخولها أحد المتاجر للتبضع فتم جرها وطردها بالقوة خارج المتجر.ويظهر في الفيديو قيام أحد الحراس بجر الفتاة خارج المتجر لعدم ارتدائها قناع الوقاية مع انتشار فيروس "كورونا" في الصين ومنع المواطنين من الخروج إلى الأماكن العامة دون قناع صحي، وبعد أن أخرجها الحارس حاولت الدخول مرة أخرى، حتى جاءت الشرطة واصطحبتها معها.