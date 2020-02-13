رئيس جامعة كفر الشيخ يستمع لآراء ومقترحات الطلاب

تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، الحرم الجامعى، والعديد من المباني والمنشآت، والتقى بعض الطلبة والطالبات، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وذلك بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.وصرح رئيس الجامعة، عقب الجولة التفقدية، بأن إدارة جامعة كفر الشيخ تسعى دائمًا لتقديم خدمة تعليمية متميزة تتماشى مع متطلبات سوق العمل العالمية، مشيرًا إلى أن الجامعات للتعلم والمعرفة وتنمية المهارات والقدرات، مشددًا على ضرورة الالتزام بالعادات والتقاليد والأعراف الجامعية.وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة استثمرت فترة إجازة منتصف العام للطلاب، لإضافة بعض البنود المُؤجلة لبرنامج خطة الصيانة والتحديث والتطوير فى الجامعة، طبقًا للخطة الزمنية المُحددة، والتى تستهدف ضمان سيولة الحركة ومنع التكدس المرورى.