الأمن العام يضبط 39 متهمًا ببحيرة المنزلة

شن قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية، مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، حملة لاستهداف بحيرة المنزلة.وأسفرت جهودها بإشراف اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 15 قطعة سلاح ناري (بندقية آلية- 3 بنادق خرطوش- 11 فرد خرطوش، 7 خزن آلية و106 طلقات مختلفة الأعيرة، 14 قضية مخدرات اتجار"- 1 سلاح أبيض- متهمين مطلوب ضبطهم هاربين، وتنفيذ 753 حكما قضائيا من بينها (3 جنايات - 356 حبس جزئي ومستأنف - 251 غرامات - 143 مخالفات) بإجمالي 39 متهما وتحصيل مبلغ 14125 جنيها، والعديد من قضايا التعديات على البحيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.جاء ذلك في إطار خطة قطاع الأمن العام لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعًا وكشفًا وضبط متجري وحائزي الأسلحة النارية والذخائر والقضاء على البؤر الإجرامية وملاحقة العناصر الخطرة.