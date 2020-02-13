رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الأمن العام يضبط 39 متهمًا ببحيرة المنزلة

الخميس 13/فبراير/2020 - 03:34 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مريم جبل - عمرو المزيدى
طباعة
شن قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية، مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، حملة لاستهداف بحيرة المنزلة.

وأسفرت جهودها بإشراف اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 15 قطعة سلاح ناري (بندقية آلية- 3 بنادق خرطوش- 11 فرد خرطوش، 7 خزن آلية و106 طلقات مختلفة الأعيرة، 14 قضية مخدرات اتجار"- 1 سلاح أبيض- متهمين مطلوب ضبطهم هاربين، وتنفيذ 753 حكما قضائيا من بينها (3 جنايات - 356 حبس جزئي ومستأنف - 251 غرامات - 143 مخالفات) بإجمالي 39 متهما وتحصيل مبلغ 14125 جنيها، والعديد من قضايا التعديات على البحيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار خطة قطاع الأمن العام لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعًا وكشفًا وضبط متجري وحائزي الأسلحة النارية والذخائر والقضاء على البؤر الإجرامية وملاحقة العناصر الخطرة.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

تعديل تشريعي لحل أزمة المعاش المبكر في القانون الجديد

منذ حوالي 18 ساعة

«فضايح الإخوان».. الإرهابى معتز مطر يسب حسان وعبد الماجد يرد (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التعليم: إجازة خميس وجمعة «من الواجب» بالنظام الجديد

منذ ساعتين و 10 دقيقة

«شيوخ الفتاوى الشاذة».. القصة الكاملة لندم أبوإسحاق الحويني

الصور

image description

صور معرض Egyps 2020

image description

حملات مكثفة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بكفر الشيخ (صور)

image description

أهالي الإسكندرية على الكورنيش بعد تحسن الطقس (صور)

image description

صور معرض إيجيبس 2020

image description

صور نجوم الفن في احتفالية "بدء تصوير مسلسل أولاد إمبابة"

الأكثر قراءة

وزير التعليم: إجازة خميس وجمعة «من الواجب» بالنظام الجديد

محمد رمضان يتجاهل غضب الجمهور بفيديو جديد

مصرع زوجين بسبب تسريب غاز بدمياط

تجدد المعارك جنوب طرابلس رغم قرار مجلس الأمن

إنفوجراف

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

أيام زمان

تفاصيل الحلم المشترك بين نجيب محفوظ وأحمد زكي.. «لم يتحقق لسبب غريب»

أسرار الصدفة التى جعلت فؤاد نجم والشيخ إمام مناضلين.. «كانا عاطلًا ومنشدًا»

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

حاولت الانتحار فلم ينقذها.. قصة أشهر خصومة بين صباح وعبدالحليم حافظ

نجم الساعة

تفاصيل الحلم المشترك بين نجيب محفوظ وأحمد زكي.. «لم يتحقق لسبب غريب»

الصحة

الهواء والتهوية تقي من فيروس «كورونا»

«تاي تشي».. رياضة جديدة تقي من آلام الظهر

التمرينات الرياضية تجنب الأطفال الإصابة بالاكتئاب

دراسة: غسل اليدين يقلل انتشار عدوى فيروس كورونا

منوعات

سر الجلسات المنفردة لـ«كارتيرون» قبل السوبر الإفريقى

الصين تطور نظامًا للتعرف على قياس درجة الحرارة

أولمبياد طوكيو: كورونا لن يؤجل دورة الألعاب

الجمال القاتل.. نساء البيشمركة يأكلن الثعابين لمواجهة داعش (صور)

مقالات الرأي
محمد الباز
معركة الوعي.. الدستور تبحث عن الهوية المصرية في منشورات قصور الثقافة
ماجد حبته
مصالحة قطر.. فأر جديد!
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «2»
جلال حمام
«حراس الليل» عصا أردوغان الغليظة فى تركيا
المزيد

الثقافة

مسيرة العالم جمال حمدان بـ«ثقافة كفر الشيخ»

«الأعلى للثقافة» ينعى شيخ الأثريين على رضوان

«النهر يغير مجراه» على مسرح قصر ثقافة بهتيم

قصة حزب العمل الشيوعى السورى.. جديد دار المرايا