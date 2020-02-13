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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة» تدرس تدشين مبادرة لمرضى الدم

الخميس 13/فبراير/2020 - 03:31 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سارة سعودى - فاتن خديوي
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قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تدرس حاليا تنفيذ مبادرة لمرضى الدم، مثل الهيموفيليا والثلاسيميا.

وأضاف المصدر، لـ" الدستور"، أن هناك اهتماما بالغا بمرضى أمراض الدم، بالإضافة لتوجيهات رئاسية بتوفير جميع مشتقات الدم لهم، موضحًا أن الوزارة بصدد البدء في المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، ويشمل 12 مركزا موزعة على مستوى محافظات الجمهورية، تشمل المرحلة الأولى 6 مراكز تضم المركز القومي لنقل الدم في العجوزة، العباسية، دارالسلام، ومراكز بمحافظة الغربية، والإسكندرية والإسماعيلية.

وأكد المصدر، أن الوزارة ستنتهي من إنشاء الـ 6 مراكز خلال العام 2020 الجاري، مشيرا إلى أن هناك توجيهات رئاسية لوزارة الصحة بسرعة الانتهاء من هذه المراكز لتوفير مشتقات الدم للمرضى بسعر مناسب، في إطار حرص الدولة على الاعتماد على الأدوية ومشتقات الدم المحلية.

وأوضح، أن الوزارة انتهت من التصاميم الخاصة بإنشاء مراكز البلازما ومشتقات الدم بمساعدة خبراء من فرنسا، لافتًا إلى أن مراكز تجميع البلازما في مصر ارتفعت في الآونة الأخيرة؛ لتصل إلى 15 مركزا، منها ثلاثة تابعة للقوات المسلحة، ويتم حاليا تأهيل مراكز تجميع البلازما المتواجدة بالمحافظات المختلفة لتواكب المعايير العالمية، داخل المشروع القومي لتجميع البلازما.

وتابع، أن هناك تشديدا على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بمراكز تجميع البلازما، والتي ستدخل ضمن "المشروع القومي" لتتناسب مع معايير الجودة العالمية في هذا المجال.

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