«سرطان أطفال الإسكندرية» تعلن عن موعد مؤتمرها الدولى

ينظم مستشفى سرطان أطفال الإسكندرية مؤتمرًا صحفيًا صباح يوم السبت المقبل، للإعلان عن مؤتمر الإسكندرية الدولى لعلاج السرطان وأمراض الدم، والذي يعقد فى مكتبة الإسكندرية، بحضور الدكتور وائل نبيل، عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية، والدكتور علاء الحداد، عميد المعهد القومى للأورام سابقًا.وتنعقد فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الإسكندرية الدولي لعلاج السرطان وأمراض الدم في الفترة من 27 إلى 29 فبراير الجارى، فى أحد الفنادق الكبرى بمنطقة برج العرب.ويعرض المؤتمر الصحفي ثمار تعاون جمعية مستشفى سرطان أطفال الإسكندرية قطاع مستشفيات جامعة الإسكندرية، فى تقديم الدعم لمستشفى برج العرب الجامعي لسرطان الأطفال كأول نموذج مصري ناجح لبروتوكول تعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى.حيث قدم مستشفى سرطان الأطفال ببرج العرب الخدمات الطبية بالمجان لأكثر من 1500 طفلًا مريضًا بالسرطان خلال عامى 2018 – 2019.وينعقد المؤتمر بحضور الدكتور وائل نبيل، عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، الدكتور علاء الحداد، عميد المعهد القومي للأورام سابقًا، والدكتور تامر عبد الله، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز بلال، رئيس قسم علاج الأورام بكلية الطب، والدكتور شادي فاضل، مدير مستشفى برج العرب لسرطان الأطفال.