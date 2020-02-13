آخرهن أنغام.. نجمات تعرضن للإصابة بنوبات ربو

" المغنية Pink"

" الفنانة بشرى"

"ليندسي لوهان"

كشفت النجمة أنغام في حفلها بدار الاوبرا المصرية علي المسرح الكبير، بمناسبة عيد الحب، عن حالتها الصحية، معلنة أنها كانت تنتقد حرق قش الأرز وما ينتج عنه من سحابة سوداء تؤثر علي جهازها التنفسي وبالتالي صوتها، ورغم انتهاء الظاهرة، فإنها هذا العام فوجئت بإصابتها بالتهاب الجيوب الأنفية.لم تكن أنغام الأولى من المشاهير التى أصيبت بالحساسية، وتستعرض "الدستور" حكايات لمشاهير مع المرض.تعاني Pink من مشكلات في الجهاز التنفسي وهى في عمر سنتين، فقد ولدت مع مشكلة بالرئة، وفى عام 2006 دخلت المستشفى أثر تعرّضها لنوبات ربو حادة لتتعلّم الغناء من معدتها لا من رئتيها.أصيبت بشرى بأزمة تنفس حادة فور عودتها من الدورة الثانية لمهرجان العين السينمائى، استدعت احتجازها داخل أحد مستشفيات القاهرة لمدة ثلاثة أيام، غادرته بعد الخضوع للفحص الطبي، وتم التشديد عليها بعدم مغادرة منزلها، كما تم منعها من الكلام، وسط شائعات أكدت إصابتها بفيروس كورونا، وهو ما نفته شقيقتها يارا، مؤكدة أن بشرى عادت من إمارة العين يوم 26 يناير الماضي بحالة صحية جيدة، منوهة بأن الفنانة أصيبت سابقًا بحساسية ربوية حادة، وتعاني منها بشكل موسمى، ولكن هذا العام تفاقمت حالتها بسبب معاناتها بنفس الوقت من التهاب الشعب الهوائية مع بوادر التهاب رئوي.تعانى المطربة ليندسي لوهان من الربو منذ سن سنتين، كما تؤكد والدتها التي تشير إلى أن ابنتها قد نقلت مرات عديدة إلى المستشفى في حالة طارئة رثر تعرضها لنوبات ربو، حتى إنها نقلت أخيرًا إلى المستشفى بسبب تعرضها إلى نوبة ربو في نيويورك.