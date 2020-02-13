بدء التشغيل التجريبى لموقف القاهرة الجديد بكفر الشيخ (صور)

بدأت محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، التشغيل التجريبي لموقف القاهرة الجديد بشرق مدينة كفر الشيخ، والذى يضم 40 باكية، حيث تم الانتهاء من استكمال جميع المرافق من "كهرباء، وصرف ومياه للموقف الجديد، ووضع اللافتات التعريفية، وأعمال تقسيم الموقف".جاء ذلك، بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوى، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام، واللواء عادل كامل، مدير مجمع مواقف كفر الشيخ، والعميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، والعميد سامح عزب، وكيل إدارة المرور، وعدد من القيادات التنفيذية.وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شدّد فى وقت سابق، على سرعة استكمال أعمال وتقسيم موقف القاهرة الجديد، وذلك لتخفيف الزحام الذي تشهده المدينة، ولتحسين خدمات النقل الجماعي للمواطنين بدائرة المحافظة.وكلف المحافظ، برفع مستوى الإنارة، وتركيب الكشافات، ووضع اللافتات التعريفية، والانتهاء من نظافة الموقف، وإقامة المظلات والمقاعد للمواطنين مجانًا، وزراعة وتشجير الحديقة بجوار المسجد، وتحسين مستوى النظافة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار تخفيف الزحام الذي تشهده مدينة كفر الشيخ، ولتحسين خدمات النقل الجماعي للمواطنين بدائرة المحافظة.