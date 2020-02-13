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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحالة 15 معلمًا للتحقيق بتهمة «التزويغ» بالقليوبية

الخميس 13/فبراير/2020 - 03:00 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صلاح حسنى
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أحال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، 15 معلما ومعلمة بمدرسة كفر الجزار الابتدائية الجديدة التابعة لإدارة بنها التعليمية للتحقيق، بتهمة التزويغ والخروج بدون إذن من المدرسة.

وقال عجلان، فى تصريحات صحفية، إنه لا مكان لمتهاون أو مقصر فى عمله داخل العملية التعليمية، مضيفا أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى استعدادا لبداية الفصل الدراسى الثاني، مشيرا إلى أنه تم تشكيل قوافل متابعات للتأكد من جاهزية المدارس وموقف الكتب الدراسية والصيانة والنظافة وتعليق علم مصر فى مكان واضح بالمدرسة والانتهاء من إعداد وكتابة الجداول وقوائم وأسماء الطلاب وغيرها من الاستعدادات المتعلقة بالعملية.

وأوضح عجلان، أنه تم تشكيل لجنة متخصصة للمرور على المدارس لرصد أى مشكلات ومتابعة مدى انتظام العمل فى المدارس وتطبيق القانون لصالح طرفى العملية التعليمية.

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