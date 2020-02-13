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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

النجمة الإسبانية «فيكتوريا أبريل» توثق زيارتها لأسوان (صور)

الخميس 13/فبراير/2020 - 02:57 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
رامى حسين
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بعد معبد فيلة، زارت الممثلة والمغنية الإسبانية فيكتوريا أبريل، مساء أمس، معبد أبوسمبل، استكمالا لجولاتها السياحية داخل مدينة أسوان على هامش تواجدها في مصر لحضور فعاليات مهرجان أسوان لسينما المرأة.

وأبدت أبريل شغفها الشديد بالحضارة المصرية القديمة، ما دفعها للحرص على زيارة معبد أبوسمبل ومشاهدة عظمة أكبر معبد منحوت في الصخر في العالم، والتعرف على تاريخ إنشائه واكتشافه ومشاهدته عن قرب، كما كانت تتمنى حضور ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني لكن الوقت لن يسمح بذلك، وحرصت على التقاط العديد من الصور التذكارية داخل المعبد لتسجيل زيارتها.

وتعتبر الصور التي يلتقطها مشاهير العالم داخل المقاصد السياحية المصرية، أداة للترويج السياحي لمصر، إذ يتابعها الملايين من عشاقهم، والذين يرغبون في زيارة الأماكن التي زارها نجمهم المفضل.
النجمة الإسبانية «فيكتوريا أبريل» توثق زيارتها لأسوان (صور)
النجمة الإسبانية «فيكتوريا أبريل» توثق زيارتها لأسوان (صور)
النجمة الإسبانية «فيكتوريا أبريل» توثق زيارتها لأسوان (صور)
النجمة الإسبانية «فيكتوريا أبريل» توثق زيارتها لأسوان (صور)

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